رئيس دائرة التجنيد الوسيطة: تحديد مدة موافقة السفر الممنوحة

جهينة نيوز

صرّح العميد الركن عماد الياس رئيس الوسيطة في مديرية التجنيد العامة لبرنامج المختار على إذاعة المدينة إف إم بتحديد مدة موافقة السفر الممنوحة لمغادرة الجمهورية العربية السورية من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها او الشعب التابعة لها ولعدة مرات

1- للمكلفين بالخدمة الإلزامية لمدة أقصاها ( ستة أشهر ) على أن تنتهي قبل يومين من انتهاء فترة تدقيق اعدادات السوق المدعويين اليه.

2- للمكلفين بالخدمة الاحتياطية لمدة ( سنة )

هذا وكانت “إدارة الهجرة والجوازات” قد فرضت على الأشخاص الراغبين بمغادرة الجمهورية العربية السورية من الشبان، الحصول على “موافقة سفر” من شعب التجنيد في المحافظات.

وقد بدأ تطبيق القرار باعتبار أن إدارة الهجرة والجوازات جهة منفذة، بحيث أن المكلف أصبح بحاجة إلى موافقة شعبة التجنيد لإصدار أو تجديد جواز سفر وموافقة أخرى عند مغادرة البلاد.