الناقلة "آيروفلوت" تدرس استئناف رحلاتها إلى سورية

جهينة نيوز

تدرس الناقلة الروسية "آيروفلوت" استئناف رحلاتها إلى دمشق بعد انقطاع دام سنوات لدوافع أمنية في سورية التي تشهد اضطرابات منذ سنوات.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء عن المدير العام للشركة الروسية فيتالي سافيلوف أن "آيروفلوت" تنظر في مسألة استـئناف الرحلات إلى سورية مع بداية الموسم الصيفي بنهاية مارس القادم.

وأضاف المسؤول أن عودة تسيير الرحلات إلى سورية يعتمد بشكل أساسي على الطلب، ويأتي ذلك في وقت تنفذ شركتا الطيران السوريتان "الخطوط الجوية السورية" و"أجنحة الشام" رحلات منتظمة بين العاصمتين دمشق وموسكو.

يذكر أن الناقلة الروسية علقت رحلاتها إلى سورية في 2012 وذلك لأسباب أمنية واقتصادية، حينها قالت "آيروفلوت" إن الرحلات لم تعد مجدية من الناحية الاقتصادية.