عمر السومة يستعد للالتحاق ببعثة منتخبه غداً

الثلاثاء, 13 تشرين الثاني 2018 الساعة 16:30 | رياضة, كرة القدم

عمر السومة يستعد للالتحاق ببعثة منتخبه غداً

جهينة نيوز

يستعد اللاعب عمر السومة للتوجه إلى مسقط غداً ، ملتحقاً ببعثة المنتخب ، استعداداً لمواجهة عمان يوم الجمعة ودياً ، ضمن تحضيرات الفريقين لنهائيات كأس آسيا مطلع العام المقبل في الإمارات.

وسيخوض نسور قاسيون أول تدريباتهم اليوم على الملعب الفرعي بمجمع السلطان قابوس ببوشر ، بعد أن يخضعوا للفحص الطبي للوقوف على جاهزيتهم البدنية.

يشار أن بعثة الفريق وصلت اليوم إلى مطار مسقط الدولي ، وضمت 9 لاعبين إلى جانب الجهاز الفني و الإداري.

واللاعبون هم ابراهيم عالمة ، أحمد مدنية ، عبد الملك عنيزان ، نديم صباغ ، أحمد أشقر ، يوسف قلفا ، مؤيد عجان ، خالد المبيض ، أسامة أومري


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