استئصال الزائدة الدودية من قوانين الإقامة في قرية فياس لاس إيسترياس

الثلاثاء, 13 تشرين الثاني 2018 الساعة 16:22 | منوعات, نافذة إلى العالم

استئصال الزائدة الدودية من قوانين الإقامة في قرية فياس لاس إيسترياس

جهينة نيوز

يخضع أي شخص يريد الإقامة في قرية "فياس لاس إيسترياس" الواقعة في القارة القطبية الجنوبية أنتارتيكا لعملية استئصال الزائدة الدودية.

ويشكل استئصالها إجراءً احترازياً ، نظراً أن أقرب مستشفى لهذه القرية يبعد أكثر من ألف كيلومتر على الجانب الآخر من الموجات الجليدية الموجودة في المحيط المتجمد الجنوبي.

وتضم تلك المستعمرة البشرية نحو 100 شخص ، أغلبهم من العلماء وأفراد السلاح الجوي التشيلي أو قوات بحرية.

ويذكر أن من يكلف بمهام أطول أمداً لحساب الجيش التشيلي يأتون برفقة أسرهم للإقامة معهم ، ويعني ذلك وجود مدرسة صغيرة ومكتب وبريد ومصرف.


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