عصابة أوكرانية تحتجز 94 شخصاً وتحولهم إلى عبيد

جهينة نيوز

نشر المكتب الصحفي للمدعي العام لمدينة "كييف" بياناً صحفياً يذكر أن مكتب المدعي العام بالتعاون مع دائرة مكافحة الاتجار بالبشر في العاصمة الأوكرانية ، قاموا باحتجاز عصابة مؤلفة من 13 شخصاً ، احتجزوا قسراً 94 إنساناً وأجبروهم على إنجاز أعمال شاقة مجاناً.

ووفقاً لبيان المكتب الصحفي كان المجرمون يستدرجون الأشخاص الذين يمرون بظروف معيشية صعبة وليست لديهم أماكن إقامة دائمة ، وينقلوهم إلى منطقة أوديسا ليسلبوهم بطاقاتهم الشخصية وهواتفهم الجوالة ، ويعرضوهم لإساءة بدنية ونفسية.

وأطلقت الأجهزة المختصة الأوكرانية سراح المحتجزين ال94 ، واحتفظت بالمجرمين ال13 في الحجز لمتابعة التحقيق وتقديمهم للمحاكمة مع الرأس المدبر الزوجان جورجي و أوكرانية.