98 % من قرى وبلدات ريف حمص الشمالي ‏مؤمنة كهربائيا

جهينة نيوز ‏

غطت شركة كهرباء حمص 98 بالمئة من قرى وبلدات الريف الشمالي التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية بالطاقة الكهربائية وما زال العمل مستمرا لايصال الشبكة لبقية المناطق.

وذكر مدير الشركة المهندس مصلح الحسن في تصريح لسانا اليوم أن ورشات ‏الكهرباء مستمرة في عملها لإصلاح الأعطال والأضرار التي خلفها الإرهاب على خطوط ‏الشبكة الكهربائية في كل مدن وبلدات الريف الشمالي ويقوم عمال الطوارئ على الفور ‏بإيصال الكهرباء إلى المواطنين العائدين إلى قراهم وبلداتهم.‏

وأضاف الحسن: إن كل المواطنين العائدين إلى تدمر تم تزويدهم بالكهرباء و‏الشركة جاهزة لتخديم كل المواطنين الراغبين بالعودة علما أنه تم تزويد جميع الدوائر الحكومية ‏الخدمية بالكهرباء مشيرا إلى أن فرق الطوارئ تقوم على مدار الساعة بصيانة واستبدال ‏الخطوط المهترئة والقديمة بهدف تعزيز وثوقية الشبكة.‏

وكانت شركة كهرباء حمص قدرت قيمة الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية ‏في مدن وبلدات الريف الشمالي ومنطقة الحولة نتيجة الاعتداءات الإرهابية عليها بنحو 12 ‏مليار ليرة سورية.