ايران: لا وجود لقواتنا في الجنوب السوري

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أنه لا توجد قوات إيرانية في الجنوب السوري.

وقال ظريف في مقابلة مع "العربي الجديد"

رداً على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن القوات التابعة للحرس الثوري الإيراني غادرت المنطقة الواقعة جنوب الأراضي المتاخمة لهضبة الجولان وفقا للاتفاقية الروسية الإسرائيلية "أولاً لا توجد قوات إيرانية في الجنوب السوري".

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفى عدة مرات وجود قوات إيرانية في سوريا، معتبرا أن الأمر لا يعدو كونه أكاذيب إسرائيلية لاستهداف الأراضي السورية. مؤكدا بذلك ماقاله الرئيس بشار الاسد في مقابلة تلفزيونية أخيرة حول عدم وجود مقاتليين إيرانيين.

وأجاب ظريف حول سؤال عن وجود "حزب الله" هناك قائلا: "إنه وفقاً لمعلومات وصلتنا من "حزب الله" اللبناني فوجودهم كان بشكل مؤقت ولمواجهة الإرهاب واوضح ان المساعدة لسوريا جاءت أساساً لمكافحة الإرهاب، وحضور "حزب الله" في هذا البلد جاء بناءً على طلب من الحكومة السورية، ولا يوجد أي أهداف أخرى".

وأضاف أنه بين طهران وموسكو قد تكون هناك اختلافات في وجهات النظر على بعض النقاط من الناحية الميدانية على الأرض، ولكنّه لا يوجد خلاف حول نوع وشكل الوجود الإيراني في سوريا عموماً.