عبوات ناسفة وألغام من مخلفات الإرهابيين في ريف دمشق الجنوبي

جهينة نيوز

واصلت الجهات المختصة أعمال تمشيط وتأمين عدد من القرى والمزارع على جانبي الحدود الإدارية في ريف دمشق والقنيطرة التي أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار حيث عثر عناصر الهندسة على عدد من العبوات الناسفة والمفخخات والألغام والقذائف من مخلفات التنظيمات الإرهابية كانت مخبأة في محطة لمعالجة الصرف الصحي ومستودع تحت الأرض والأراضي الزراعية في المنطقة بين قريتي بيت سابر وبيت تيما جنوب غرب دمشق بنحو 45 كم.

و من بين الأسلحة المضبوطة حسبما نقلت سانا قذائف مدفعية عيار 130 مم وهاون وقنابل محلية الصنع معدة للتفجير إضافة إلى عبوة على شكل حجر مموه بشكل يحاكي حجارة المنطقة وعبوات زنة 100 كغ و75 كغ وألغام مضادة للدروع.

وفي الـ 5 من الشهر الجاري عثرت الجهات المختصة على كميات من الأسلحة والذخائر ومعدات وأجهزة طبية معظمها أمريكي وبريطاني الصنع من مخلفات الإرهابيين في قرية جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي وقرية بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي منها رشاشات وقناصات أمريكية وصواريخ من نوع “تاو” وقذائف مضادة للدروع أمريكية الصنع وكميات كبيرة من طلقات الرشاشات المتنوعة وقذائف الهاون وأجهزة اتصالات ومعدات عمليات جراحية ومخبرية وغرف عمليات جراحة وجهاز صادم كهربائي وحقائب إسعافية فردية أمريكية الصنع وأجهزة تخطيط القلب وعيادات سنية وأسرة طبية وكراسي متحركة.