البدء بصناعة أكبر واثقل طائرة عملاقة في العالم!

جهينة نيوز

بدأ علماء روسيا العمل في صنع طائرة عملاقة جديدة.

وأعلن ذلك أليكسي روغوزين المدير العام لشركة "إيليوشين" للطائرات عبر موقع "فيس بوك".

وستحل الطائرة الجديدة محل طائرة "أن-124 روسلان" ولكنها لن تكون مجرد تقنية بديلة بل ستكون طائرة قادرة على إنجاز مهام جديدة تماما وفقا لما قاله مدير عام شركة "إيليوشين".

وستكون الطائرة المنتظرة أثقل طائرة نقل في العالم وفقا لما قاله يوري سلوسار، رئيس شركة "أو أ كا" التي تدير صناعة الطائرات في روسيا، للصحفيين.

وتعتبر طائرة "أن-124 روسلان" أضخم طائرة في العالم الآن.

وتستطيع هذه الطائرة أن تحمل ما يزن 120 طنّاً إلى مسافة تصل إلى 4800 كيلومتر.

وباشرت شركة "أيلوشين" العمل في صنع طائرات نقل عسكرية جديدة من أربع فئات: الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والثقيلة جدا كما أشار إلى ذلك مدير عام الشركة.