الكشف عن سبب إنهاء تزويد واشنطن لطيران "التحالف السعودي" بالوقود جوا!

جهينة نيوز

كشف المتحدث باسم القوات المشتركة "للتحالف السعودي" في اليمن العقيد ركن تركي المالكي أسباب الطلب من واشنطن وقف عمليات تزويد طائرات "التحالف" بالوقود جوا باليمن.

وأوضح المالكي في هذا الصدد حسبما نقلت عنه صحيفة عكاظ "أن قيادة القوات المشتركة والدول المنظمة للتحالف زادت قدراتها للتزود بالوقود وأصبحت مكتفية ذاتيا بنسبة بسيطة جداً لتزويد الطائرات بالجو، وجرى التشاور مع الجانب الأمريكي، وعلى إثر ذلك طلب التحالف من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في العمليات الجارية في اليمن".

من جانب آخر كشف المتحدث عن وجود مخاوف "من قيام الحوثيين بتفخيخ ميناء الحديدة في حال هزيمتها وتفجير خزان النفط العائم (صافر) الموجود في مأرب ويحوي أكثر من مليون برميل نفط خام" لافتا إلى أن مثل هذا الأمر سيجر أضرارا "بيئية واقتصادية على دول المنطقة كافة، وهناك متابعة مستمرة من التحالف للمحافظة على سلامته".