اسم مولودهما تسبب بإدانتهما أمام المحكمة البريطانية.. فما السبب؟

جهينة نيوز

أدانت محكمة بريطانية، زوجين بالانتماء لجماعة متطرفة بيضاء، أدرجتها السلطات عام 2016 كمنظمة إرهابية ومحظورة.

وكان الزوجان اللذين أُدينا بالانتماء لجماعة "ناشونال أكشن" التي تحمل أفكارا نازية، قد أطلقا اسم أدولف هتلر، على ابنهما المولود حديثا.

ووجدت هيئة محلفين في محكمة بيرمينغهام كراون وسط بريطانيا أمس الإثنين أن ادم توماس (22 عاما) و كلوديا باتاتاس (38 عاما) مذنبان وعضوان في الجماعة الإرهابية، كما أدين متهم ثالث يدعى دانيال بوغونوفيتش.

واطلعت هيئة المحلفين خلال المحاكمة، على صور لتوماس يحمل ابنه الرضيع الذي كان يحمل الاسم الأوسط أدول، وهو يرتدي رداء يرمز إلى أحد أكثر المجموعات اليمينية تطرفا وعدائية للأشخاص من أصول أفريقية في الولايات المتحدة "كو كلوكس كلان".

وحظرت السلطات "ناشونال أكشن" عام 2016 بعد مقتل النائب جو كوكس، على يد رجل أبيض يميني متطرف.

وتقول الشرطة البريطانية إن خطر الجماعات اليمينية المتطرفة العنيفة يتنامى، حيث تم إحباط أربع مخططات لتنفيذ عمليات إرهابية هذا العام