5 اندية مرشحة للتتويج بالدوري الإنكليزي

جهينة نيوز

رشح المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا فريقه مانشستر سيتي و4 أندية أخرى للمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة Sky Sports: "أعتقد أن مانشستر سيتي، وليفربول، وتشيلسي وحتى آرسنال، وتوتنهام هي أبرز الأندية المرشحة للتتويج بدرع الدوري الإنكليزي الممتاز نحن نبتعد حاليا في الصدارة بفارق نقطتين فقط".

وتابع المدرب الملقب بالفيلسوف: "في الموسم الماضي عدنا بنقاط المباريات الثلاث من ملعب أنفيلد معقل ليفربول، فيما تعادلنا معهم هذا الموسم.. في الموسم الماضي خسرنا خارج قواعدنا أمام مانشستر يونايتد، ولكن في هذا الموسم فزنا عليهم الشيء المهم أن مستوى فريقنا ثابت، ونلعب معظم الوقت بشكل جيد دائما ما أرى الكثير من الأشياء التي يمكننا تحسينها".

واختتم غوارديولا الذي عاش أفضل فتراته التدريبية مع برشلونة حديثه قائلا: "نحن الآن في شهر نوفمبر تشرين الثاني ولا يزال هناك الكثير من المباريات المقبلة، حتى النصف الأول من الموسم لم ينته بعد يمكن أن يحدث في كرة القدم الكثير خلال هذه الفترة".

وتشتد المنافسة هذا الموسم على لقب الدوري الإنكليزي بين مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر حاليا برصيد 32 نقطة وليفربول صاحب الوصافة برصيد 30 نقطة وتشيلسي الثالث بـ28 نقطة، إضافة إلى آرسنال وتوتنهام بينما تبدو حظوظ مانشستر يونايتد في المنافسة على البطولة ضئيلة جدا ويحتل الفريق حاليا المركز الثامن بعشرين نقطة.