اقتناص الصفقات ترفع أسعار الذهب من أقل مستوياته

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع اتجاه المستثمرين إلى اقتناص الصفقات بعد انخفاض المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر تحت وطأة دولار قوي.

و كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1202.57 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أكتوبر تشرين الأول عند 1199.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1203.8 دولار للأوقية.

وقال رونالد لونغ كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداول الذهب في هونغ كونغ ”لم نر هذا المستوى منذ فترة، لذا نشهد بعض الشراء.

”لكن، الدولار القوي وضع سقفا على السوق“.

يحوم مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، قرب أعلى مستوياته في 16 شهرا 97.69 المسجل يوم الاثنين.

وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.04 دولار للأوقية بعد أن لامست أقل سعر في أكثر من شهرين عند 13.95 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1104.70 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 845.60 دولار للأوقية.