370 صاروخا اطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية

جهينة نيوز

أعلن جيش العدو فجر اليوم الثلاثاء عن حصيلة الصواريخ التي أطلقت من قبل المقاومة الفلسطينية باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة المعروفة بغلاف غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "منذ الساعة العاشرة مساء تم إطلاق نحو ٧٠ صاروخا من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراض العشرات منها، ومنذ بداية الهجمة التي تقودها منظمة حماس الإرهابية ضد إسرائيل تم اعتراض نحو من ١٠٠ قذيفة صاروخية من أصل إطلاق نحو ٣٧٠ صاروخا من القطاع" حسب تعبيره.

وتواصل طائرات الاحتلال، منذ أمس، قصف أهداف متفرقة من قطاع غزة وسط الأحياء السكنية، الأمر الذي أثار حالة من الذعر والهلع في صفوف المواطنين، بحسب ما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضافت الوكالة: "تشهد شوارع قطاع غزة حركة بطيئة جدا، فيما تعمل الطواقم المختصة على فتح الشوارع التي تضررت بفعل القصف الليلي وإصلاح شبكات الكهرباء".

وذكرت "معا" أن عدد القتلى الفلسطينيين وصل إلى 5، في اليوم الثاني من القصف الإسرائيلي.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية مئات الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. وأعلنت "الغرفة المشتركة"، الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، أمس، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.

واعتبرت أن هذه العملية تأتي ردا على الهجوم الإسرائيلي، الأحد، على مدينة خانيونس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.