الموارد المائية تتابع حفر آبار جديدة بحماة لتحسين واقع المياه

جهينة نيوز

تتابع مديرية الموارد المائية في محافظة حماة أعمال حفر آبار جديدة لمياه الشرب في مختلف مناطق المحافظة لدعم المصادر المائية وتحسين واقع مياه الشرب فيها.

وبين مدير الموارد المائية بحماة المهندس فادي العباس في تصريح لسانا أنه تم الانتهاء من حفر بئرين شرق مدينة مصياف بكلفة تبلغ نحو 65 مليون ليرة فضلا عن المباشرة بحفر بئر جديدة في بلدة شطحة بمنطقة الغاب بكلفة تبلغ 25 مليون ليرة لافتا إلى أنه سيتم تسليم الآبار بعد إنجازها لمؤءسسة المياه لتزويدها بالتجهيزات اللازمة والمضخات ووضعها بالخدمة.

وذكر أن المديرية قيد التعاقد حاليا مع إحدى جهات القطاع الخاص لحفر 6 آبار جديدة في كل من قرى بيصين والصومعة وبعرين ونيصاف والسويدة ودير الصليب ومدينة مصياف وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون ليرة.

وأضاف المهندس العباس إن كميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية حسنت من واقع التخزين في سدود المحافظة إذ بلغت كميات المياه التي يحتجزها سد الرستن حتى اليوم نحو 21 مليون متر مكعب وفي سد محردة 9 ملايين و500 متر مكعب من المياه.