صد محاولات تسلل ارهابيين باتجاه نقاط الجيش العاملة في ريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

أحبطت وحدات الجيش خلال الساعات الماضية محاولات تسلل مجموعات إرهابية باتجاه النقاط العسكرية المنتشرة في عدد من القرى والبلدات بريفي حماة وإدلب.

وقصفت الوحدات المتمركزة في معسكر بريديج بريف محردة الشمالي الغربي بالمدفعية الثقيلة مجموعات إرهابية متسللة من قرية الجنابرة باتجاه إحدى نقاطها بالريف الشمالي وأوقعت غالبية أفرادها بين قتيل ومصاب.

ونفذت إحدى وحدات الجيش العاملة في تلة الحماميات بريف محردة الشمالي عملية على محاور تسلل وتحرك مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “كتائب العزة” في محيط قرية تل الصخر حيث انتهت العملية بإحباط محاولة التسلل وإرغام أفرادها على الانكفاء والفرار باتجاه عمق القرية.

وتعد “كتائب العزة” التي تتبع لتنظيم "جبهة النصرة" أحد أبرز وأخطر المجموعات الإرهابية التكفيرية المنتشرة في ريفي حماة وإدلب حيث تحاصر الأهالي وتحاول بشكل متكرر خرق اتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه في محيط المنطقة منزوعة السلاح.

كما نفذت وحدات الجيش المتمركزة في المصاصنة ضربات مركزة على مواقع ومحاور تسلل المجموعات الارهابية على اطراف بلدتي معركبة ولحايا شمال مدينة حماة بنحو 25 كم أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين.

إلى ذلك اعترفت تنسيقيات الإرهابيين بمقتل المتزعم في “كتائب العزة” “علاء دعبول” متأثرا بإصابته قبل ايام بنيران وحدات الجيش خلال تصديها يوم الجمعة الماضي لهجمات إرهابية في محيط قرية الزلاقيات.

المصدر:سانا