كيان الاحتلال يعلق المباحثات مع الوسطاء بشأن التهدئة في غزة

جهينة نيوز

قررت القيادة السياسية والأمنية في كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، تعليق كل المباحثات مع الوسطاء بشأن التهدئة في قطاع غزة، طالما استمر إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسؤول بارز قوله إن "إسرائيل قررت وقف كافة الاتصالات مع مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف والوسيط المصري، طالما استمر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة".

وتواصل طائرات الاحتلال منذ أمس، قصف أهداف متفرقة من قطاع غزة وسط الأحياء السكنية، الأمر الذي أثار حالة من الذعر والهلع في صفوف المواطنين، بحسب ما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضافت الوكالة: "تشهد شوارع قطاع غزة حركة بطيئة جدا، فيما تعمل الطواقم المختصة على فتح الشوارع التي تضررت بفعل القصف الليلي وإصلاح شبكات الكهرباء".

وأطلقت الفصائل الفلسطينية مئات الصواريخ على تجاه المستوطنات الإسرائيلية. وأعلنت "الغرفة المشتركة"، الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، أمس، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.

واعتبرت أن هذه العملية تأتي ردا على الهجوم الإسرائيلي، الأحد، على مدينة خانيونس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.