ياسمين صبري تتراجع عن دور البطولة أمام تامر حسني

جهينة نيوز

قدمت الفنانة المصرية ياسمين صبري اعتذارها عن المشاركة في بطولة فيلم تامر حسني الجديد "حمزة".

فبالرغم من أنها أبدت موافقتها المبدئية على بطولته ، لأنه من الأنواع التي تفضلها صبري ، يجمع بين الإثارة والأكشن والكوميديا.

لكنها تراجعت عن المشاركة خوفاً من أن تفشل في التوفيق بين مسلسلها الدرامي الجديد وبين الفيلم ، خاصةً أنها تستعد لبدء التحضيرات الأولى لعملها الدرامي الأول في البطولات المطلقة لرمضان المقبل.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري نفت الشائعات التي تدور حول وجود خلافات مع بطل الفيلم تامر حسني لمساحة دورها في العمل.