بالفيديو: الشرطة الإماراتية تبدأ باستخدام الدراجات الطائرة الروسية

جهينة نيوز

تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة استخدام الدراجات الطائرة "Hoverbike S3 2019" الروسية الصنع في تنقل الشرطة.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" أن طاقمين من أفراد الشرطة يتدربان على قيادة وسيلة النقل التجريبية، التي يبلغ ثمنها 150 ألف دولار. ومن المقرر استخدام الدراجة الطائرة في المناطق، التي يصعب الوصول إليها.

وفي حال نجاح التجربة فسوف يتم تدريب 40 فردا آخرين من الشرطة.

وقال مدير قسم الشؤون الإدارية في شرطة دبي خالد المرزوقي إن الشرطة تأمل باستخدم الدراجات الطائرة بحلول عام 2020.

وأعلنت "وكالة الأنباء الفيدرالية" أن الإمارات وقعت عقد توريد الدراجات الطائرة مع روسيا في عام 2017. وتعمل على إنتاجها شركة "Hoversurf"، التي تعود لرجل الأعمال الروسي ألكسندر أتامانوف. وقد صنعت الدراجة من ألياف الكربون الخفيفة الوزن، وزودت بـ4 محركات كهربائية دوارة. وتتمكن الدراجة من التحليق على ارتفاع 5 أمتار فوق سطح الأرض والتحرك في جميع الاتجاهات.