صلاح يكشف سر ظهوره بقميص يحمل شعار "بلاي بوي"!

جهينة نيوز

كشفت مواقع مصرية سر ظهور نجم منتخب الفراعنة محمد صلاح بقميص يحمل علامة شركة "بلاي بوي" (playboy)، التي تتبع أكبر مجلة إباحية في العالم.

وبحسب قناة "ON Sport" فإن أفراد الجهاز الفني لمنتخب مصر تواصلوا مع صلاح للاستفسار عن صورته الغريبة، وعلامة الشركة الإباحية، وأبلغهم أن هذه العلامة تشير إلى "أنه ضد هذا الموقع أو الشركة الإباحية"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكان صلاح نشر صورة له على حسابه في موقع فيسبوك، ظهر فيها ملثما ومرتديا قناعا وقميصا يحمل علامة شركة "بلاي بوي" (playboy)، وهي الصورة التي أثارت تساؤلات وجدلا بين محبي اللاعب المصري الشهير.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح وصل أمس الاثنين إلى مطار القاهرة الدولي، للمشاركة في مباراة منتخب بلاده ضد نظيره التونسي، المزمع إقامتها الجمعة المقبلة، في إطار الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.