استشهاد فلسطيني في قصف لطائرات الاحتلال شمالي قطاع غزة

جهينة نيوز

استشهد شاب فلسطيني اليوم الثلاثاء شمالي قطاع غزة في قصف إسرائيلي فيما أصيب آخر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، على حسابه على "تويتر"، "استشهاد المواطن خالد رياض أحمد السلطان 26 عاما وإصابة مواطن آخر بجروح مختلفة، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لشمال قطاع غزة".

​وتواصل طائرات الاحتلال منذ أمس قصف أهداف متفرقة من قطاع غزة وسط الأحياء السكنية، الأمر الذي أثار حالة من الذعر والهلع في صفوف المواطنين، بحسب ما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

وأضافت الوكالة: "تشهد شوارع قطاع غزة حركة بطيئة جدا، فيما تعمل الطواقم المختصة على فتح الشوارع التي تضررت بفعل القصف الليلي وإصلاح شبكات الكهرباء".

وذكرت "معا" أن عدد القتلى الفلسطينيين وصل إلى 5 في اليوم الثاني من القصف الإسرائيلي.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية مئات الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية. وأعلنت "الغرفة المشتركة"، الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية، أمس، مسؤوليتها عن استهداف حافلة تقل عددا من الجنود الإسرائيليين، بالقرب من السياج الحدودي لشمالي القطاع.

واعتبرت أن هذه العملية تأتي ردا على الهجوم الإسرائيلي، الأحد، على مدينة خانيونس، حينما تسللت قوة عسكرية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة، وأدى اشتباكها مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى استشهاد 7 منهم، ومقتل ضابط إسرائيلي وجرح آخر.