تزويد اليابان بمقاتلات "إف-35" الامريكية

جهينة نيوز

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة سترسل إلى اليابان قبل نهاية العام 10 مقاتلات من طراز "إف-35"، وسيتم إرسال ست مقاتلات في 2019.

وقال بنس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني سينزو آبي: "سنرسل إلى اليابان 10 مقاتلات من طراز "إف-35 قبل نهاية هذا العام، و6 في 2019".

ووفقا له هكذا ستفي الولايات المتحدة بوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع بيع التقنيات العسكرية إلى اليابان.

وأفادت تقارير في وقت سابق أن اليابان تعتزم تجهيز قوات الدفاع الذاتي ب42 مقاتلة قبل حلول عام 2024. ومن المفترض أن يتم توجيه هذا الإجراء بشكل أساسي ضد النشاط العسكري الصيني المتنامي.

ومن المقرر أن يتم نشر المقاتلات في القواعد في مقاطعات ميازاكي وإيباراكي وغيرها. وهكذا، بحلول ربيع عام 2028، سيكون لدى اليابان 62 طائرة من هذا النوع.