مسلحون يقتلون 9 أشخاص بمحافظة الأنبار العراقية

جهينة نيوز

ذكرت مصادر أمنية أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا بمحافظة الأنبار العراقية عندما هاجم مسلحون منزل ضباط بالحشد العشائري

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر الأمنية، قولها، قتل النقيب مشعان حزماوي وثمانية أشخاص آخرون بعد أن اقتحم مسلحون منزله قرب حي الكرمة على بعد 16 كيلومترا تقريبا شمال شرق الفلوجة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم لكن المصادر الأمنية قالت إن تنظيم "داعش" الإرهابي يقف وراءه.

ويقول مسؤولون أمنيون عراقيون إن عددا صغيرا من الارهابيين لا يزال يعمل في المنطقة ويمكنه شن هجمات متفرقة.

يشار إلى أن الحشد العشائري تشكل من متطوعين من أبناء المحافظات التي سيطر عليها التنظيم بعد حزيران/يونيو 2014.

يذكر ان محافظة الأنبار شهدت بعد تحريرها من سيطرة "داعش" الارهابي استقرارا امنيا ملحوظا، إلا انها تشهد بين فترة وأخرى عمليات إرهابية تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية تسفر عن سقوط قتلى وجرح.