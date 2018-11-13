أمين عام الأمم المتحدة يحث على ضبط النفس في غزة لأقصى درجة

جهينة نيوز

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع أطراف النزاع في غزة على ممارسة ضبط النفس.

وقال المكتب الصحفي لرئيس المنظمة العالمية في بيان: إن "الأمين العام يحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وأشار البيان إلى ان الأمين العام للأمم المتحدة: "يتابع عن كثب آخر التطورات الأمنية في غزة".

ووفقا للمنظمة العالمية "يعمل منسق الأمم المتحدة الخاص نيكولاي ملادينوف عن كثب مع مصر وجميع الأطراف المعنية من أجل استعادة الهدوء".

وفي سياق متصل دعا الممثل الدائم لكيان الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون في وقت سابق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إدانة إطلاق القذائف، وأشار أيضا في رسالته الموجهة لمجلس الأمن إلى أنه "بعد يوم كامل من الهجمات الصاروخية، لا يوجد تعريف آخر لحركة حماس سوى أنها منظمة إرهابية".

وتأتي هذه التطورات عقب الاشتباك المسلح بين قوة من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" والجيش الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث أدى الاشتباك إلى مقتل سبعة من كتائب القسام وضابط في الجيش الإسرائيلي.