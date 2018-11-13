أبراج يوم الثلاثاء 2018/11/13 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم11/13: جذاب، مميز، حضورك يصل إلى السحر، حيوي، نشيط، حماسي، حازم وقوي، متوازن في حياتك العائلية والمهنية، حساس، واعي، مثقف تحب تعلم اللغات والموسيقا خيالك مثمر، تبدأ مشروع جديد بقطاع مهني مختلف ،للبعض ارتباط ومشروع شراكة عاطفية،للبعض إيجاد حلول لمشاكل وخلافات سابقة ، للبعض حصول على مال مشترك مع أطراف ذات صلة بوصية أو ميراث.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل:تركز على عملك لا تتمسك بآرائك لأن منافسين بانتظار فرصة لتشويه سمعتك خليك لين ولطيف حتى انتقال القمر لبرج الدلو مساء تتطور علاقاتك ولقاءاتك تزداد شعبيتك تتصاعد فرصك العاطفية تفرح مع الأصدقاء وللبعض فرصة عمل.

برج الثور:الحظ يرافق خطواتك تخوض تجارب وتقوم باتصالات مهمة لأماكن بعيدة ترتب أوراقك تظهر لك مسؤوليات جديدة مساء لا تتكلم بتكبر وغرور حافظ على مكانتك واهتم بالتفاصيل ممنوع التسرع المهم سمعتك.

برج الجوزاء:تناقش قضية مالية تسوي أوضاعك يرافقك الحظ مساء مع انتقال القمر لبرج صديقك تتوسع الآفاق وتخوض تجارب تذهب برحلة مميزة وتلمس تغيرات هامة.

برج السرطان:تركز على شراكة تقدم نصيحة للشريك أو مساعد على حل مشكلات مع أحد من زملاء أو أفراد العائلة تقوم بمفاوضات توقع على اتفاقيات تسدد فواتير واستحقاقات تتفاخر بنفسك تترك مساحة من الحرية للآخرين وتساعدهم.

برج الأسد:تعامل بدبلوماسية ولا تعرض مشاريعك للخطر حتى تنتهي من أعمالك وتشعر بالانفراج، على صعيد عائلي تفاهم مع الشريك بادر وتجنب النزاعات واترك الندم والآسف جانبا وتخلص من ماضي ركز على شراكة ومعاملات.

برج العذراء:تدرس قضايا وتطلع على أفكار جديدة ووجهات نظر تستحق الوقوف عندها صوتك مسموع تقدم مساعدات استعد لتراكم في الأعمال وضغوطات مهنية وصحية في اليومين القادمين المهم انتبه على غذائك واحرص على صحتك.

برج الميزان:تظهر لك مشكلات منزلية تلعب دور الوسيط بعائلتك تساعد على إيجاد الحلول مع انتقال القمر للدلو التطورات لمصلحتك في يومين قادمين أرباح غير منتظرة تتخلص من أوضاع شائكة، تعزز علاقتك الرومنسية بسهرة مساء.

برج العقرب:تدخل بعض تعديلات على منزلك تستقبل زوار قد يحدث طارئ يؤدي الى غضبك حافظ على هدوئك ولا تتمسك برأيك خاصة في مشاكلك الشخصية خليك لطيف مع محيطك وامنحهم الاهتمام .

برج القوس: الحظ الى جانبك تحصل على أرباح وتسمع أخبار سعيدة بخصوص أحد من محيطك حدسك قوي فرص استثنائية صدف جميلة ولقاءات عمل بدون توقف استفد من الظروف والعروض المميزة التقدير والترحيب الك في كل مكان.

برج الجدي:القمر ببرجك أفكار جديدة وانفتاح على بعض الأوساط مفاجآت على صعيد مجالك مهني واجتماعي ادرس تفاصيل والأحداث القادمة عندك مصاريف ودفعات، تحصل على هدايا مساء.

برج الدلو:تعب يرافقك حتى ظهر اليوم تظهر لك مشكلة صغيرة احذر الاحتكاكات واعتمد على سلوك هادئ وتجنب التحديات حتى انتقال القمر لعندك مساء تشعر بالراحة وتعوض الفترة السابقة تخطط لأمر بعيد عن الأنظار الحلول والسعادة وكل شيء قادم الك أفضل تفائل.

برج الحوت:تعوض عن تأخير سابق عن طريق العمل مع مجموعة كبيرة، لكن مع انتقال القمر لبرج الدلو مساء انتبه على نفسك وعلى صحتك قد تأخذ قرارات بالانسحاب وتواجه منتقدين مهم تحافظ على هدوئك وتجنب التحديات.