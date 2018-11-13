باکستان تدعو الى استئناف مفاوضات مد انبوب الغاز مع ايران

جهينة نيوز:

دعا وزير النفط والثروة الطبيعية الباكستاني غلام سرور خان، في رسالة وجهها الى نظيره الايراني، الى استئناف مفاوضات مشروع مد انبوب الغاز الى بلاده.

واوردت صحيفة انترناشنال نيوز ان حكومة تحريك انصاف الباكستانية عازمة على استئناف المفاوضات حول مشروع مد انبوب الغاز الايراني والذي اوقفته الحكومة السابقة في عام 2016.

وقال مسؤول باكستاني كبير ان وزير النفط في بلاده وجه رسالة الى نظيره الايراني في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر دعا فيها الى استئناف الحوار مع طهران حول تنفيذ مشروع انبوب الغاز.

ويشار الى ان فكرة مد انبوب الغاز الايراني الى باكستان ومنها الى الهند، الذي اطلق عليه تسمية انبوب السلام، قد برزت في عام 1990 حيث يبلغ طول الانبوب 2700 كيلومتر، 1100 كيلومتر في ايران و 1000 كيلومتر في باكستان و 600 كيلومتر في الهند.

ووفق المشروع، يبلغ حجم الغاز الايراني المصدر الى هذين البلدين 150 مليون متر مكعب يوميا، تبلغ حصة باكستان 60 مليون متر مكعب فيما تبلغ حصة الهند 90 مليون متر مكعب يوميا.