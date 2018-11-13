ماركو رويس أفضل لاعب في الجولة11 من الدوري الألماني

الإثنين, 12 تشرين الثاني 2018 الساعة 23:49 | رياضة, كرة القدم

ماركو رويس أفضل لاعب في الجولة11 من الدوري الألماني

جهينة نيوز:

أعلن الحساب الرسمي للبوندسليجا على موقع تويتر ، فوز الدولي الألماني ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند ، بلقب أفضل لاعب في الجولة ال11 بالدوري الألماني بعد تألقه أمام بايرن ميونيخ.

فنجح رويس في تسجيل هدفين ليساهم في فوز أسود الفيستيفال على الفريق البافاري ، كما قاد فريقه دورتموند لمواصلة احتلال صدارة ترتيب البوندسليجا برصيد 27 نقطة مبتعداً عن بايرن ميونيخ بفارق 7 نقاط.

ويذكر أن ماركو رويس أحرز 8 أهداف على مدار 11 جولة بالدوري الألماني ، ليتخلف بفارق هدف واحد عن صدارة هدافي البطولة التي يحتلها لوكا جوفيتش لاعب اينتراخت فرانكفورت.


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