مجزرة مروعه يرتكبها تحالف الاحتلال الامريكي في قرية الشعفة بريف دير الزور

جهينة نيوز:

واصل “التحالف الدولي الغير شرعي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية جرائمه بحق السوريين حيث استشهد وأصيب العشرات من المدنيين بقصف عنيف لطيرانه على قرية الشعفة في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” الذي يزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي نفذت عدة غارات على الأحياء السكنية في قرية الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي ما تسبب باستشهاد وإصابة أكثر من 60 مدنيا.

وارتكب طيران “التحالف الدولي” في عدوانه أمس على الأراضي السورية مجزرة استشهد فيها طفلان وامرأتان في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي وذلك في انتهاك مستمر للقوانين الدولية تحت ذريعة محاربة إرهابيي “داعش”.

ولفتت المصادر إلى أن عدوان “التحالف الدولي” المستمر على قرى وبلدات في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي تسبب بتشريد وتهجير مئات المدنيين الذين أصبحوا دون مأوى نتيجة تدمير منازلهم.

وتزعم واشنطن التي شكلت “التحالف الدولي” خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014 بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سورية في حين تؤكد الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.