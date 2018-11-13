بسبب الأمطار الغزيرة فيضانات في السلمية

جهينة نيوز:

أدت الأحوال الجوية السائدة جراء المنخفض الجوي المصحوب بأمطار غزيرة التي شهدها ريف حماة الشرقي إلى انقطاع طريق سلمية-قرية الربا وغمرت المياه عددا من المنازل في القرية الواقعة شمال مدينة سلمية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة في تصريح لمراسل سانا بأن الهطولات الغزيرة نتيجة الأحوال الجوية السائدة والتي لا تزال مستمرة بالريف الشرقي تسببت بحدوث سيول جارفة غمرت أجزاء واسعة من طريق سلمية-الربا ودخول المياه إلى منازل قرية الربا التي تقع إلى الشمال من مدينة سلمية مشيرا إلى أنه تم تسجيل غمر أكثر من 50 منزلا بالمياه بأعماق تجاوزت المتر ونصف وتهدم جدران وأسوار بعض المنازل.

ولفت المصدر إلى أن طريق إثريا-الرقة شهد أيضا حالة انقطاع جزئي بسبب السيول الجارفة التي غمرت الطرقات.

وكانت مديرية الأرصاد الجوية توقعت في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر مصحوبة بالرعد والبرد فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية ويمتد الهطل تدريجيا إلى باقي المناطق ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات.