طائرات الاحتلال الحربية تدمر مقر قناة الاقصى الفضائية وسط مدينة غزة

جهينة نيوز

قصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، مقر قناة الأقصى الفضائية في مدينة غزة، ودمرته بالكامل.

وأفاد موقع فلسطين اليوم، بأن طائرات استطلاع إسرائيلية أطلقت على مبنى الفضائية ثلاثة صواريخ تحذيرية، تبعها قصف بثلاثة صواريخ من الطيران الحربي "أف16"، ما أدى إلى تدمير المبنى، وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا من طابقين في رفح يعود لعائلة ضهير وسوته بالأرض، ومنزلا شرق خان يونس لعائلة البريم ودمرته بالكامل أيضا.

وأشارالموقع إلى أن القصف الجوي العنيف ما زال مستمرا حتى اللحظة على مناطق واسعة في قطاع غزة.