سوسان: تحرير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب بالتسويات أو العمل العسكري

جهينة نيوز

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أن الدولة السورية عازمة على تحرير كامل التراب السوري من الإرهاب سواء عبر التسويات أو عبر العمل العسكري.

وأوضح سوسان في رد على أسئلة الصحفيين خلال حفل أقامته وزارة الخارجية والمغتربين لوداع السفير الروسي بدمشق الكسندر كينشاك في فندق فورسيزنز أن تحرير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب هو هدف معلن للدولة السورية سواء بالتسويات التي تحقن الدماء أو بالعمل العسكري في حال خيل للبعض أنه ما زال للمشروع الإرهابي فرصة للحياة وعندها فإن القوة ستوقظهم وتبدد أوهامهم.

وحول السياسة التي ينتهجها النظام التركي بين سوسان أن من يحلل السياسة التركية منذ بدء الأزمة في سورية يصل إلى نتيجة أن كل ما تقوم به تركيا اليوم هو لحفظ ماء وجهها ولملمة الخيبة، معتبراً أن أي محاولة تركية للتمدد داخل الأراضي السورية ستعود عليها بأسوأ العواقب ومجددا التأكيد على أن سورية معنية بالدفاع عن كامل أراضيها.