هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة مترافقة بالبرد والعواصف الرعدية اعتباراً من بعد ظهر غد

جهينة نيوز

أكد المتنبئ الجوي جعفر يوسف أن منخفضا جويا جديداً سيبدأ تأثيره على دمشق والمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية خلال ساعات بعد ظهر الغد ويمتد خلال ساعات الليل إلى مختلف المناطق بفعالية قوية.

وفي تصريح لـ سانا حذر يوسف من تشكل السيول في المنحدرات نتيجة غزارة الأمطار والعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد المترافقة مع المنخفض، مبينا أن تأثير المنخفض سيستمر على مختلف المناطق حتى صباح يوم الأحد المقبل بفعالية عالية.

من جهتها توقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وأشارت المديرية إلى أن الجو سيكون غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر مصحوبة بالرعد والبرد فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، لافتة إلى أن الهطل يمتد تدريجياً إلى باقي المناطق ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 20/9

المنطقة الجنوبية 19/8

المرتفعات الجبلية 14/2

المنطقة الوسطى 19/10

المنطقة الساحلية 21/12

المنطقة الشمالية 18/8

منطقة الجزيرة 19/9

المنطقة الشرقية 20/10

منطقة البادية 18/9