المقاومة الفلسطينية قررت الرد و حزب الله يشيد و حصيلة أولية اصابة 19 صهيوني –تفاصيل و صور

جهينة نيوز

بدأت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قصف مواقع الاحتلال الإسرئيلي، ردًا على جريمته أمس الأحد شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل في بيان مقتضب لها مساء اليوم الاثنين، "بدء قصف مواقع ومغتصبات العدو بعشرات الصواريخ".

ومن جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "غرفة عمليات المقاومة اتخذت القرار حتى يدرك الاحتلال وكل من يدعمه أنه لا أمن ما لم تكون حياة الشعب الفلسطيني آمنة وأن التلاعب بحياة أبنائنا لن يكون بلا ثمن".

هذا و دان حزب الله العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة وعملية الاغتيال البشعة التي قامت بها قوات الاحتلال ضد أحد قادة المقاومة وأدت إلى استشهاده وعدد من الإخوة المجاهدين.

و أشاد حزب الله بيقظة المقاومة الفلسطينية وتصديها لتوغل القوة الإسرائيلية الغازية وإيقاعها قتلى وجرحى بين أفرادها رغم زج العدو بطيرانه الحربي وتنفيذه غارات عدة.

و أكد الحزب ان المقاومين الذين خاضوا مواجهات بطولية مع جنود الاحتلال في خان يونس لقنوا العدو درساً سيدفعه إلى التفكير ملياً قبل الإقدام على أي عدوان، وأن الرد الصاروخي الشجاع الذي قامت به المقاومة مساء هذا اليوم لهو تعبير صادق عن إرادة وتصميم الشعب الفلسطيني والتزامه الدفاع عن أرضه ومقدساته.

و تقدم حزب الله من حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية وذوي الشهداء بأحر التعازي والتبريكات، يؤكد أن شعبنا الفلسطيني الشجاع قادر على التصدي لاعتداءات العدو وإحباط مؤامراته، ويدعو شعوب أمتنا العربية والإسلامية إلى وقفة صادقة وشجاعة إلى جانب هذا الشعب وفصائله المقاومة.

و في ذات السياق أطلقت المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ على مواقع الاحتلال الصهيوني و أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أن المقاومين الفلسطينيين تمكنوا من استهداف حافلة صهيونية تقل عددا من الجنود في منطقة أحراش مفلاسيم شرق جباليا بصاروخ كورنيت ما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر ومقتل وإصابة من كان بداخلها.

و قالت وسائل إعلام عبرية أن 19 مستعمر صهيوني أصيبوا بصواريخ المقاومة حتى الساعه.