صورة مفاجئة لـ سعد الحريري مع خصم محمد ابن سلمان لهذا السبب !!

جهينة نيوز

نشر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني في منتدى باريس للسلام.

والصورة التي التقطت للحريري والأمير القطري، تظهرهما خلال الغداء الذي أقامه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على شرف رؤساء الدول المشاركين في منتدى باريس للسلام.

ولاقت الصورة انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استغرب الكثر من النشطاء هذا اللقاء في الوقت الذي تواجه فيه دول الخليج وخصوصا السعودية أزمة مع قطر.

وقال ناشطون، إن الحريري ربما أراد نقل رسالة لأمير قطر من السعودية، لطي الخلاف الذي بدأ منذ نحو عام ونصف.

كما رأى كثيرون أن هذه الصورة تأتي في أعقاب ثناء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الاقتصاد القطري بمؤتمر الاستثمار في الرياض، وإلى جانبه الحريري.

وكان الحريري قد أكد أكثر من مرة على الدور الريادي للسعودية في الشرق الأوسط، كما أكد على تضامن لبنان مع السعودية في مواجهة الحملات التي تستهدفها، مشددا على أن السعودية دولة مركزية تحرص على استقرار الشرق الأوسط.

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