بيانات صادمة عن نسب الهوس الجنسي في المجتمع!

جهينة نيوز

بين باحثون أمريكيون نسب الإصابة بالهوس الجنسي، بين الرجال والنساء، وخلفياتها وأسباب ارتفاعها في المجتمع.

وأثبتت دراسة حديثة أن واحدا من بين 10 رجال مصاب بالهوس الجنس وواحدة من بين 12 امرأة مصابة بالهوس الجنسي.

وذكرت صحيفة ميرور، أن الدراسة التي أجراها علماء أمريكيون، أثبتت أن 10,3% من الرجال لا يستطيعون التحكم برغباتهم الجنسية، لكن الفجوة بينهم وبين النساء ليست كبيرة كما كان يعتقد سابقا. فالنساء المصابات بالهوس الجنسي تصل نسبتهن إلى 7% من الجنس اللطيف.

ولاحظ الخبراء أيضا أهمية الجانب الثقافي الاجتماعي في هذه المسألة، ومن المرجح أن يتعرض الأشخاص ذوو الدخل المنخفض لمضايقات جنسية أكثر من الرجال والنساء الذين يتقاضون رواتب جيدة.

ومع ذلك فإن الإصابة بالهوس الجنسي لا ترتبط بمستوى التعليم، بأي شكل من الأشكال. ويعتقد الأطباء النفسيون أن الميل للتحرش الجنسي موجود لدى جميع الفئات التعليمية المختلفة إن كانت متوسطة أو عالية.

ويؤكد العلماء على أن العامل الرئيسي في ازدياد عدد المهووسين جنسيا، هو انتشار مواد ذات محتوى إباحي بشكل واسع في الإنترنت، وعدم وجود محرمات بموضوع الجنس في المجتمع المعاصر.

يذكر أن الدراسة شارك فيها 2325 شخصا من الجنسين بأعمار تراوحت بين 18 و50 عاما.

RT