الصهيوني يغير علم الجيش الحر و العصابات المسلحة الى هذا الشكل

جهينة نيوز

ذكرت وسائل إعلام أن ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" التابعة للجماعات الارهابية المسلحة العاملة في إدلب، استبدلت علمها القديم (علم الإنتداب الفرنسي) براية جديدة بأمر من بسام صهيوني القيادي في النصرة و المعين من قبل تركيا.

و نشر ناشطون بيان موقع من بسام صهيوني جاء فيه أنه "يعتمد علم واحد مؤلف من أربعة ألوان، هي اللون الأخضر من الأعلى والأبيض في الوسط وفي الأسفل اللون الأسود، ويكتب على اللون الأبيض في الوسط باللون الأحمر عبارة: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"

وتأتي هذه الخطوة مع سريان اتفاق محافظة إدلب الموقع بين روسيا وتركيا، والذي قضى بإنشاء منطقة عازلة خالية من الارهابيين و السلاح الثقيل و المتوسط في إدلب، على أن يتم التوجه في الأيام المقبلة إلى فتح الطرقات الدولية بين اللاذقية و حلب ، و جاء قرار تغير العلم أيضاً بالتزامن مع إنشاء الهيئة لدستورية مم يشير الى ان المعارضة تنوي مناقشة قشور في الدستور بهدف عرقلة الحل السياسي.

وتشكلت ما تسمى بـ "حكومة الإنقاذ" في تشرين الثاني 2017، بأمر من تركيا و تسيطر جبهة النصرة الارهابية (هيئة تحرير الشام) على أغلب مفاصلها.

ويقول ناشطون معارضون و مواطنون سوريين في إدلب في إدلب إن حكومة الإنقاذ " ليست سوى واجهة لهيئة تحرير الشام" الارهابية، ورأى آخرون أن حكومة الإنقاذ هي وسيلة تركية تسعى لإظهار جبهة النصرة في صورة مدنية.