وزير فرنسي يتحدى ترامب

الإثنين, 12 تشرين الثاني 2018 الساعة 20:12 | سياسة, عالمي

وزير فرنسي يتحدى ترامب

جهينة نيوز

دعا وزير المالية الفرنسي، برونو لي مايور، إلى جعل أوروبا إمبراطورية، على غرار كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

الوزير الفرنسي وفي مقابلة مع صحيفة "Handelsblatt"، دعا إلى جعل أوروبا إمبراطورية، تقوم على السلام ويحكمها القانون.

وقال الوزير: "يجب على أوروبا ألا تخشى بعد الآن استخدام قوتها".

وفي الوقت نفسه ركز الوزير الفرنسي على الحاجة لحماية دول الاتحاد الأوروبي من العقوبات الأمريكية، التي وصفها "بغير القانونية" ضد إيران، والوقوف بوجه سياسة حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "نحن نتحدث هنا عن قول الولايات المتحدة الأمريكية بوضوح: نحن قارة ذات سيادة ونقرر بنفسنا مع من نتعامل".


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