ترامب: قلت لقادة العالم في باريس إنه يتعين على الدول الغنية أن تدفع مقابل حمايتها

جهينة نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبلغ قادة وزعماء الدول بضرورة أن تدفع البلدان الغنية للولايات المتحدة مقابل حمايتها العسكرية.

وكتب ترامب على "تويتر": "عدت للتو من فرنسا، حيث أنجزت الكثير في اجتماعاتي مع قادة العالم".

وأضاف: "ليس من السهل أبدا استحضار حقيقة أن الولايات المتحدة يجب أن تعامل بإنصاف، وهو ما لم يتم لحد الآن.. نحن ندفع أموالا كبيرة للدول الأخرى في سبيل تأمين الحماية لها عسكريا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى ضرورة أن تكون العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الغنية مبنية على أسس الحرية العدل.

وقال ترامب في كلمته الأحد بمناسبة ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، إن "انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى كلّف كثيرا بعد مقتل وإصابة الملايين".

وأحيت فرنسا أمس الأحد ذكرى مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى بحضور نحو 70 من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية.