إيران تنجح بإنتاج أحد أهم دواء فموي للسكري

جهينة نيوز

أطلقت شركة الدكتور عبيدي لانتاج الادوية، الرائدة في مجال انتاج عقاقير أمراض القلب والسكري، مؤخراً عقار Gloripa الجديد لعلاج داء السكري عبر الفم، لأول مرة في ايران.

وقال المدير التنفيذي لشركة الدكتور عبيدي امير رضويان بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس، ان عقار غلوريبا أزيح الستار عنه في آب/ أغسطس 2016 بحضور وزير الصحة قاضي زاده هاشمي ، وهو متوفر الآن في صيدليات جميع أنحاء البلاد. وقامت الشركة بإنتاج هذا الدواء بعد فترة وجيزة من إطلاق عقار ampagliphlosin في أوروبا والولايات المتحدة ، ومن المؤمل أن يتمكن هذا العقار في اكتساب ثقة الأطباء والمرضى فيما يتعلق بجودة المنتجات الصيدلانية لشركة الدكتور عبيدي لاسيما في علاج مرض السكري.

وفي هذا السياق قال عادل جاهد الطبيب المختص في أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، إن مرض السكري لا يقتصر على اضطراب إفراز الأنسولين فحسب ، بل أيضًا على إمكانية حدوث خلل في الأعضاء الأخرى في الجسم ، مثل ضعف امتصاص الجلوكوز من خلال الكلى والمسالك البولية الذي يؤدي إلى زيادة معدل الجلوكوز في دم المصاب، يساعد Empatoglyphosin في السيطرة على الجلوكوز من خلال إزالته ودفعه عبر البول.

ينتمي Ampagliphlosin إلى فئة الأدوية الجديدة (SGLT2) (Sodium Glucose co-Transporter 2) وآلية عملها تختلف تماما عن الأدوية المضادة للسكري المتوفرة في الاسواق الإيرانية، و Emapaglyphosine هو الدواء الأول والوحيد المضاد للسكري الذي يخفض معدلات الوفاة الناجمة عن مضاعفات أمراض القلب في المصابين بالسكري بشكل ملحوظ. حيث يعاني الأشخاص المصابون بمرض السكري اكثر بمقدار 2 إلى 4 اضعاف أكثر من غيرهم من مجموعة متنوعة من أمراض القلب والاوعية الدموية ، وعلى الرغم من وجود العديد من الأدوية المضادة للسكري في الأسواق العالمية ، إلا أن أمراض القلب والأوعية الدموية لا تزال تمثل أكثر من نصف حالات معدلات الوفيات لدى هؤلاء الاشخاص.

ووفقًا لـ "بابك شريف كاشاني، أخصائي القلب ورئيس الرابطة العالمية لاضطرابات القلب" ، إن الاختلاف الرئيسي بين هذا العقار لمرض السكري عن غيره من العلاجات عن طريق الفم هو قدرته على خفض معدل الوفيات لدى مرضى السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية بنسبة 38 في المئة ، وخفض معدلات دخول المستشفيات بسبب قصور القلب لدى مرضى السكري بنسبة 35 في المئة.