"تويتر" يبحث إضافة "الميزة المنتظرة" على الإطلاق

جهينة نيوز:

كشف المدير التنفيذي في شركة "تويتر" الأمريكية، جاك دورسي، عن أن الشركة تدرس إضافة ميزة منتظرة من غالبية مستخدمي موقع التغريدات الشهير.

وقال دورسي أثناء حديثه في فعالية مقامة بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الاثنين، إن الشركة تبحث حالات استخدام زر تعديل التغريدات، قبل أن يتحول إلى واقع، وفقا لموقع "فيرست بوست".

وشدد أنه يجب الانتباه إلى حالات استخدام زر التعديل، مشيرا إلى أنه هناك العديد يرغبون في الزر لمعالجة الأخطاء الإملائية أو مشاركة رابط خطأ بشكل سريع.

وأضاف أن "تويتر" ستمنع التعديل غير المحدود للتغريدات، نظرا لأن أي شخص يمكنه استغلال الخاصية لتغيير المنشورات المثيرة للجدل أو الضارة بعد نشرها.

وضرب دورسي مثالا قائلا: "فرضا إذا قمتم بإعادة تغريدة لتغريدة معينة، ثم قام صاحب التغريدة الأصلية بإجراء تعديلات مفاجئة عليها، ما سيؤدي لتغيير لهجة الحوار بالكامل، وستكون النتيجة النهائية هي أنك أصبحت متفق مع فكرة طالما كنت ضدها".

وأوضح جاك دورسي أن "تويتر" تريد إيجاد حلا للمشكلة والتخلص مما يراه المستخدمين سيئا في الخدمة