تسويق أكثر من 28 ألف طن من أقطان الحسكة إلى محالج حماة وحمص

جهينة نيوز:

تستمر عمليات تسويق إنتاج فلاحي محافظة الحسكة من الأقطان إلى محالج محافظتي حماة وحمص وبلغت الكمية المسوقة لتاريخه 28 ألفا و500 طن وذلك منذ بدء عمليات التسويق مطلع الشهر الماضي.

وذكر مدير محلج الحسكة المهندس محمود عيشة في تصريح لمراسل سانا أن الكمية المسوقة تم نقلها بواسطة 1055 سيارة شاحنة من محافظة الحسكة إلى محلجي العاصي والفداء بمحافظة حماة وتم مؤخرا البدء بتسويق جزء من الإنتاج إلى محالج حمص والسلمية ويتم تزويد الشاحنات بالأوراق والإثباتات المطلوبة.

وأضاف مدير المحلج: إن كميات الإنتاج فاقت التوقعات وعمليات التسويق مستمرة حتى الانتهاء من كامل كمية الأقطان الموجودة في المحافظة.

وكانت توقعات مديرية زراعة الحسكة لإنتاج القطن للموسم الحالي تقدر بنحو 16 ألف طن من مجمل المساحة المزروعة والبالغة 5565 هكتارا.