توضيح من المكتب الصحفي لوزارة التربية حول حادثة ضرب الطفل تيم إدريس

جهينة نيوز:

توضيحاً لما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول تعرض الطفل /تيم إدريس/ في مدرسة أميمة الغفارية لضرب من قبل معلمة تسبب بتمزق القرنيةكما ادعت والدة الطفل .

أوضح محمد مارديني مدير تربية دمشق انه بعد زيارة المعنيين التربويين في المدرسة، ولقاء الكادر الإداري ومعلمة الرسم المعنية وزملاء الطفل أن

الطفل المعني اختلف مع زميل له أثناء الحصة الدرسية بتاريخ 22/10/2018

فقامت المعلمة بالتدخل وحل الخلاف، وحضر الطفل في اليوم التالي إلى المدرسة ليحصل بعدها على إذن صحي بتاريخ 24/10/2018 لمتابعة علاجه، حيث سبق أن أجريت

له عملية زرع قرنية في العام الماضي، وحصل على استراحة صحية لمدة شهرين،

ودوّن في إضبارته عند تسجيله أنه لا يرى في العين اليسار، ومازال متغيباً حتى تاريخه، ثم تقدمت والدة الطفل بتقرير طبي بتاريخ 8/11/2018 والذي

يبين مراجعتها مشفى العيون الجراحي بتاريخ 30/10/2018 نتيجة تعرض ابنها لرض في العين اليسرى، وادعت أن معلمة الرسم قامت بضربه، وبناء عليه تم إنهاء تكليف المعلمة المعنية وهي من خارج الملاك، منوهين إلى أنه وبناء على رغبة والدة الطفل تم نقل الطفل تيم إدريس من مدرسة أميمة الغفارية،

وأخيه محمد سليم إدريس من مدرسة فاطمة جريدة إلى مدرسة هالة بنت خويلد

لقربها من سكنها.

المكتب الصحفي في وزارة التربية