العثور على سلحفاة نادرة برأسين في كوبا

الإثنين, 12 تشرين الثاني 2018 الساعة 17:50 | منوعات, منوعات

العثور على سلحفاة نادرة برأسين في كوبا

جهينة نيوز:

عثر صياد أسماك في أحد مناطق كوبا، على سلحفاة نادرة لديها رأسين وجسمين متصلين ببعضهما البعض، في ظاهرة نادرة.

وقال الصياد مكتشف السلحفاة: «عثرت على هذه السلحفاة الغريبة عندما كنت بالقرب من أحد الأنهار، كانت صغيرة جدا، ربما كان عمرها يوما واحدا أو يومين، قررت أخذها للمنزل لأطعمها، لكن عائلتي تعلقت بها كثيرا، فقررنا الاحتفاظ بها».

وبحسب الخبراء، فإن هذا النوع من السلاحف يدعي «السلاحف السيامية»، مؤكدين أنه نادر جدًا وجوده في الطبيعة، فتركيبة أجسادها غالبًا ما تعيقها في العثور على الطعام والشراب، لذلك تختفى سريعًا من الحياة


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