طلب غريب من زوجة رامي عياش قبل صعوده إلى المسرح

جهينة نيوز

ورد اتصال هاتفي للفنان اللبناني رامي عياش من قبل زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، قبل لحظات من صعوده على المسرح لإحياء حفلة غنائية ضمن مهرجان الموسيقى العربية.

وطلبت داليدا من زوجها بهذا الاتصال مساعدته في محاولة إغفاء طفلهما البكر آرام ، لعله يجد في صوت والده مهدئاً ويخلد إلى النوم.

وقد كشف عياش عن هذه الحادثة عندما نشر مقطع فيديو يظهر فيه آرام وهو يستمع إلى صوت والده الذي استعان بأغنية فيروز "يلا تنام" لكي يشعر ابنه بالنعاس.

وعلق عياش على الفيديو كاتباً : فكرت صوتي في تأثير كبير عليه ، قبل صعودي على مسرح الأوبرا بمصر ، اتصلت حتى غفيه.