الكرملين: بوتين وترامب اتفقا في باريس على ضرورة إجراء محادثات

الإثنين, 12 تشرين الثاني 2018 الساعة 15:59 | سياسة, عالمي

الكرملين: بوتين وترامب اتفقا في باريس على ضرورة إجراء محادثات

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب تبادلا بعض الكلمات في باريس واتفقا على ضرورة إجراء المحادثات.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيسين يعتزمان قبل كل شيء إجراء محادثات حول معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وذلك خلال قمة العشرين المقبلة في الأرجنتين، التي ستجري في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 1 كانون الأول/ديسمبر.

وكان الرئيسان الروسي والأمريكي قد التقيا في باريس خلال فعاليات الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الزعيمين الروسي والأمريكي تحادثا، كما انضم إليهما ماكرون وميركل. وقد ناقشوا المعاهدة النووية والوضع في سوريا والمملكة العربية السعودية وأفغانستان والصين، إضافة إلى قضايا التجارة والعقوبات.

كما أكد بوتين للصحفيين أن لقاءه مع ترامب في باريس كان إيجابيا.

سبوتنيك


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