مديرية التربية في دمشق تنهي تكليف معلمة ضربت طالب بمدرسة

جهينة نيوز

أصدرت مديرية التربية في دمشق قرارا بإنهاء تكليف المعلمة التي ضربت الطفل" تيم إدريس" في مدرسة" أميمة الغفارية" في منطقة ركن الدين بدمشق الأمر الذي أدى لدخوله العناية المشددة في مشفى ابن النفيس

وأكد معاون مدير تربية دمشق سليمان يونس خلال افتتاح أول جلسات الدورة العادية لمجلس محافظة دمشق على أنه صدر قرار بمنع المعلمة التي اعتدت بالضرب على الطالب في مدرسة أميمة الغفارية من دخول مدارس دمشق

كما بيّن رئيس فرع دمشق لنقابة المعلمين عهد كنج أن العنف الواقع في بعض المدارس هو حالات فردية وتقوم الجهات المعنية بمعالجتها مباشرة، والتربية والنقابة مستعدتان لتلقي أي شكوى ومعالجتها فور ورودها.

يذكر أن والدة الطفل قد أبلغت إدارة المدرسة أن ابنها أجرى عملية جراحية في قرنية العين قبل أشهر وأنه بحاجة لمعاملة خاصة