الكشف عن 80 "داعشيا" في طوزخورماتو بالعراق

جهينة نيوز

كشف ملا كريم شكور مسؤول الفرع 16 التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في قضاء طوزخورماتو، عن وجود مسلحين من تنظيم "داعش" في حدود القضاء الواقع في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وقال شكور في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن "مسلحين من تنظيم "داعش" ظهروا في حدود قضاء طوزخورماتو خلال فترة الفراغ الأمني بين قوات البيشمركة والقوات العراقية"، موضحا أن "عددهم يترواح في تلك المنطقة بين 50 و 80 مسلحا".

وأضاف أن "قوات البيشمركة تستطيع أن تنظف تلك المنطقة من مسلحي "داعش" خلال عملية تستغرق يوما واحدا، إلا أن ذلك يتطلب الاتفاق مع الحكومة العراقية وهذا لم يحصل حتى الآن".

وتتبع منطقة طوزخورماتو إداريا لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، وتبعد 100 كم عن مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

ويبلغ عدد سكان طوزخورماتو والقرى التابعة لها حوالي 220 ألف نسمة، ويشكل الأكراد نسبة 55%، والتركمان 30%، والعرب 1% من سكانها.

المصدر: "رووداو"