للعام الثالث على التوالي بنك البركة سورية يستحق تصنيف ائتماني قوي من IIRA

جهينة نيوز

قامت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف بإعادة تقييم أعمال بنك البركة سورية (BBSY) ضمن نطاق BBB , حيث تمت إعادة تقييم الدرجة الائتمانية الإجمالية للبنك ضمن نطاق 71-75 مما يعكس (كفاية القدرة الائتمانية).

وتشمل اعتبارات مخاطر السيولة سهولة النفاذ إلى الأموال المودعة خارجياً أو لدى مصرف سورية المركزي (CBS) داخلياً، ولا سيما فيما يتعلق بسيولة ودائع العملة الأجنبية لدى المصرف.

حيث قامت الوكالة بإجراء "تقييم المخاطر المالية المحلية"(DFRA) ، الذي يقيّم البنك في سياق مستقل، (باستثناء العوامل البيئية والدعم الحكومي، مع اعتبار امكانية الحصول على دعم مجموعة البركة المصرفية ) ويتضمن افتراضات مثل الحالة الطبيعية النسبية في البنك من حيث الظروف السياسية والاقتصادية والمالية , وكنتيجة لذلك قيمت الوكالة (DFRA) بنك البركة ضمن نطاق BBB.

و يعكس هذا التقييم المركز المحلي المتميز للمؤسسة ضمن البيئة المصرفية, و يستمد تقييمنا لمخاطر البنك المالية قوته من النسبة الكبيرة لسيولة البنك المحتفظ بها،وتدني التعرض نسبياً لمخاطر الائتمان، والنسبة المرتفعة لتغطية المؤونات.

وفي هذه المناسبة صرّح رئيس مجلس إدارة بنك البركة سورية الأستاذ عدنان أحمد يوسف قائلاً: «إننا في بنك البركة سورية نفخر بحصولنا للعام الثالث على هذا التقييم , والذي يأتي نتيجة الجهود الكبيرة المبذولة من إدارة وفريق عمل البنك في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة .

بدوره صرح السيد محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية: " إن التزام فريق عمل البنك في تنفيذ استراتيجية متوافقة مع احتياجات وطبيعة السوق السورية أهلنا لنكون سباقين في الحصول على هذا التقييم والذي يعكس أداء مهني متميز "

يذكر أن بنك البركة سورية هو أحد البنوك التابعة لمجموعة البركة المصرفية (ABG)و تم تأسيس البنك في عام 2009 وهو مدرج في سوق دمشق للأوراق المالية. في الوقت الحالي يدير البنك عملياته عبر شبكة فروعه ومكاتبه الاثنى عشر.

والجدير بالذكر أن الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف هي شركة مستقلة تقوم بعمليات التصنيف الائتماني للمصارف والمؤسسات المالية حول العالم ، وهي مملوكة من مجموعة مشهورة من مؤسسات التصنيف العالمية ومجموعة من البنوك المرموقة مثل كابيتال انتيلجنس (Capital Intelligence) والبنك الإسلامي للتنمية .