تدشين مشروع محطة الكسوة الكهروضوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

جهينة نيوز

قام السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس اليوم بتدشين مشروع محطة توليد الكسوة الكهروضوئية باستطاعة 1.26 ميغا واط ووضعه بالخدمة بكلفة حوالي مليار ليرة سورية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الطاقات المتجددة "الطاقة الشمسية" حيث تم ربط المحطة مع الشبكة الكهربائية بطريقة الوصل المباشر على التوتر 20 ك.ف وتنتج طاقة كهربائية تكفي لإنارة حوالي 500 منزل طوال العام .

وتعتبر تنفيذ محطة توليد الكسوة الكهروضوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية باكورة مشاريع توليد الكهرباء بتقنية الطاقات المتجددة صديقة للبيئة وتوفر في كمية الوقود حوالي 500 طن فيول في السنة اي بقيمة حوالي 90 مليون ليرة سورية إلا شاهد على ذلك وجزء من المشاريع الكهربائية الرائدة التي تنفذها وزارة الكهرباء .

وتكمن اهمية هذه المشاريع كونها خطوة عملية لدعم استراتيجية الطاقات المتجددة وسبل تنفيذها بما يدعم المنظومة الكهربائية على صعيد الشبكة العامة و كمصدر كهربائي للمشاريع الخاصة حيث بإمكان الفعاليات الصناعية والزراعية تنفيذه هذه المشاريع لتأمين التغذية الكهربائية لمشاريعهم ودعم المنظومة الكهربائية بفائض الانتاج علما ان جميع التشريعات والقوانين الداعمة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة موجودة وتسهل عمل المستثمرين.

ويعتبر المشروع داعما للصناعة الوطنية من خلال الاعتماد على انتاج معمل اللواقط الشمسية الوطني سولاريك والذي ظل متوقفا خلال سنوات الأزمة السابقة .

وتأمل وزارة الكهرباء ان يكون هذا المشروع خطوة لتعزيز ثقة الراغبين في تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وتشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع المهم.