وزارة الإعلام تعلن أسماء المقبولين من المتقدمين للاختبار المعلن عنه سابقا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الإعلام أسماء المقبولين من المتقدمين للاختبار المعلن عنه من قبل الوزارة بتاريخ 25-7-2018 للفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

وحددت الوزارة في بيان اليوم مواعيد الاختبارات للسائقين في تمام الساعة العاشرة من يومي الأحد والاثنين 2 و 3-12-2018 وبالنسبة للمستخدمين يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 -12-2018 أما بالنسبة لوظيفة كاتب يومي الأحد والاثنين 9 و10 -12-2018 وذلك في مبنى وزارة الإعلام “الإدارة المركزية” الكائن في مزة أوتستراد بناء دار البعث الطابق الثامن.

وبينت الوزارة أنه يمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة لافتة إلى أن أسماء الناجحين بالاختبار ستعلن في موعد لاحق تحدده الوزارة.

وكانت وزارة الإعلام أعلنت في وقت سابق عن إجراء مسابقة واختبار للتعاقد مع 122 عاملا من الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بعقود استخدام سنوية.